El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día marcado por un cielo predominantemente cubierto y condiciones de inestabilidad atmosférica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% en varios periodos del día. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las precipitaciones comenzarán a ser notorias a partir de la madrugada, con un acumulado que podría alcanzar hasta 3 mm en las horas más activas, especialmente entre las 8:00 y las 13:00. La lluvia será escasa en algunos momentos, pero se espera que en otros se intensifique, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura oscilará entre los 9 y 12 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 75-93%, creará una sensación térmica más fría de lo habitual.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 54 km/h, predominando de dirección sur y suroeste. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas costeras, donde el oleaje podría verse afectado. Los vientos más fuertes se esperan en las primeras horas de la tarde, lo que podría complicar las actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con momentos de mayor inestabilidad que podrían dar lugar a tormentas aisladas. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, lo que sugiere que es recomendable tener precaución si se planean actividades al aire libre. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10-11 grados, lo que, junto con la alta humedad, podría hacer que el día se sienta más frío.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y ventoso. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.