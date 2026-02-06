El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de A Guarda experimenten lluvias intermitentes a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con un leve descenso a medida que avance la tarde. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, alcanzando los 9 grados, mientras que las máximas se situarán en torno a los 12 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 60% y el 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 68 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la sensación de frío. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

En cuanto a la tormenta, la probabilidad de que se produzcan tormentas es del 95% en los mismos periodos que la probabilidad de precipitación, lo que indica que es muy probable que se presenten tormentas acompañadas de lluvia escasa. Esto podría generar momentos de inestabilidad, especialmente en la tarde y noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:57, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. Los ciudadanos de A Guarda deben estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias y viento, y es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si planean salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.