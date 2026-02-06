El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 92% en las horas más frescas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones se tornen más inestables. A partir de la mañana, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes de Gondomar deben estar preparados para la llegada de lluvias, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en total, siendo más intensas en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los mismos intervalos que se prevén las lluvias. Esto significa que, aunque las lluvias sean escasas, la actividad eléctrica podría ser un factor a tener en cuenta, especialmente en la tarde y al anochecer. La puesta de sol está programada para las 18:56, momento en el que las condiciones podrían ser más propensas a tormentas.

En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas aisladas. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.