El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse en el periodo de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 7-8 grados , lo que puede generar una sensación térmica de 3-4 grados, especialmente en las horas más frescas del día.

A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, y las lluvias podrían intensificarse, especialmente en la tarde. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas y aumentar considerablemente en la tarde, donde se prevé un total de hasta 4 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes de A Estrada experimenten lluvias durante el día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 31 km/h, y rachas que podrían alcanzar hasta 56 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío mayor a la esperada, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será alta, con un 90% de posibilidad en las primeras horas y un 95% en la tarde. Esto sugiere que las tormentas podrían ser intensas, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se presentan condiciones adversas.

A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y con posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, rondando los 6-7 grados, y la sensación térmica podría bajar a 3 grados, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, el día de hoy en A Estrada se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos muy nubosos, lluvias y tormentas, y un viento notable que podría afectar la sensación térmica. Se recomienda a la población estar preparada para las condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.