El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 7 y 10 grados, lo que puede generar una sensación térmica más baja, especialmente con la presencia del viento.

La precipitación será un factor importante hoy, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas más intensas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Cuntis necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevén intervalos de tormenta que podrían intensificar la cantidad de agua caída.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 46 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar ráfagas aún más fuertes. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que sumado a la humedad, podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto a la nubosidad, se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del día, con intervalos de nubosidad variable. Las condiciones de tormenta son muy probables, con un 95% de probabilidad de tormenta en los periodos críticos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 8 grados, mientras que la sensación térmica podría bajar a 5 grados debido al viento y la humedad. La puesta de sol se producirá a las 18:54, momento en el que las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas, con la posibilidad de que las lluvias continúen durante la noche.

En resumen, hoy en Cuntis se anticipa un día muy húmedo y cubierto, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.