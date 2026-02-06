El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de incomodidad. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 km/h, especialmente durante las tormentas. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, por lo que se recomienda precaución al desplazarse al aire libre.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, pero las tormentas serán una constante, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 95% en varios periodos. Esto significa que es muy probable que se produzcan descargas eléctricas y ráfagas de viento asociadas a las tormentas.

En cuanto a la precipitación, se estima que se acumularán entre 1 y 4 mm a lo largo del día, con un pico de hasta 4 mm en las horas de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Se recomienda a los conductores que tomen precauciones adicionales al manejar en estas condiciones.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y vientos fuertes, lo que obligará a los residentes a estar preparados y a tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.