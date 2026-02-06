El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas que podrían comenzar a manifestarse en el periodo de la mañana. La temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , lo que generará una sensación térmica de alrededor de 3 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La nubosidad persistirá, y se espera que las tormentas continúen, especialmente en las horas centrales del día. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 milímetro en los periodos más intensos. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos de tiempo específicos, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes.

El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. En particular, las rachas más fuertes se prevén en las horas de la tarde, por lo que es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas abiertas o expuestas.

En cuanto a la nieve, no se anticipa acumulación en la zona, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para que se produzca. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una probabilidad del 45% de que se produzcan algunas nevadas ligeras, aunque esto dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas.

La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, así que se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 5 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica se sitúe en torno a los 1 grado.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nublados y la posibilidad de tormentas y lluvias. Es un día para estar preparados y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas, ya que podrían cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.