El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10-11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas centrales de la jornada. Se prevé que la precipitación oscile entre 0.1 y 5 mm, con un pico notable de 2 mm entre las 08:00 y las 09:00.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 55 km/h, con dirección predominante del oeste y suroeste. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Cangas abrigarse adecuadamente si planean salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93% en las horas más húmedas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar condiciones resbaladizas en las calles, por lo que se aconseja precaución al conducir o caminar.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, con intervalos de tormenta que podrían ser más intensos en ciertos momentos. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 90% durante las horas críticas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles interrupciones en sus actividades diarias.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será mayormente cubierto, con lluvias y tormentas a lo largo del día, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.