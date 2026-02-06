El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío mayor.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga estable, rondando los 10 grados en la mayoría de los periodos. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del oeste y suroeste con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h. Este viento, aunque fresco, también contribuirá a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto se traduzca en un cielo despejado.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias en intervalos específicos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, alcanzando hasta 3 mm en las horas más intensas. Las tormentas también son una posibilidad, con un 95% de probabilidad de que se produzcan en los mismos intervalos, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

Durante la tarde, la nubosidad se mantendrá, y aunque las lluvias podrían ser menos intensas, se espera que continúen intermitentemente. La temperatura se mantendrá en torno a los 10-11 grados, y la humedad podría descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta. Las condiciones del viento seguirán siendo notables, con rachas que podrían superar los 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, los habitantes de Cambados deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.