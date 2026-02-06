El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 6 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, lo que puede generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se sitúa en niveles altos, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas.
La precipitación será un factor importante hoy, con un total acumulado que podría llegar a 5 mm en las horas más intensas de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten lluvias, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las tormentas también son una preocupación, con una probabilidad del 95% de que se produzcan durante estos mismos periodos.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.
A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, y la humedad relativa podría descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que contribuirá a una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.
Es recomendable que los habitantes de Caldas de Reis se preparen para un día de lluvia y tormentas, llevando paraguas y ropa adecuada para el tiempo. Además, se aconseja tener precaución al conducir, ya que las condiciones de la carretera pueden verse afectadas por la lluvia. La jornada promete ser un reflejo típico del invierno gallego, donde la lluvia y el viento son protagonistas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.
