El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Entre las 01:00 y las 07:00, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, pero se intensificarán, alcanzando hasta 10 mm en el periodo de 08:00 a 09:00. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo inestabilidad atmosférica.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 58 km/h, con dirección predominante del oeste y suroeste. Estas condiciones ventosas, combinadas con la lluvia, podrían generar un ambiente incómodo y potencialmente peligroso, especialmente para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la situación meteorológica no mejorará. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 12 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Las lluvias continuarán, con intervalos de tormenta que podrían traer consigo descargas eléctricas.

Por la noche, el cielo seguirá cubierto, y aunque la intensidad de las lluvias podría disminuir ligeramente, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá. Se espera que las temperaturas desciendan a alrededor de 9 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Bueu se anticipa un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un viento fuerte que podría complicar las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.