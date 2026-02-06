El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La sensación térmica será ligeramente más baja, alcanzando los 6 grados, lo que puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevén tormentas que podrían intensificarse, especialmente en la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 6 mm a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando desde el suroeste con velocidades que alcanzarán hasta 60 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar ráfagas que, combinadas con la lluvia, podrían causar incomodidades y afectar la visibilidad. Se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

Durante la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 8 grados, mientras que la sensación térmica podría llegar a ser de 5 grados. Las condiciones nubosas persistirán, con intervalos de nubosidad que permitirán ver breves momentos de sol, aunque estos serán escasos. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan descargas eléctricas en la región.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura nocturna se espera que descienda a unos 8 grados, con una sensación térmica que podría sentirse más fría debido al viento. Los habitantes de Barro deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de tormentas y lluvias que podrían afectar las actividades al aire libre. Se aconseja mantenerse informado a través de los canales meteorológicos para recibir actualizaciones sobre las condiciones climáticas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.