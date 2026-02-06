El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A partir de las 5 de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación alcance el 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias. Las precipitaciones serán escasas en las primeras horas, con valores que rondan los 0.3 mm, pero se intensificarán a medida que avance el día. En particular, se anticipa que entre las 9 y las 10 de la mañana, la lluvia podría alcanzar hasta 5 mm, lo que podría generar condiciones de incomodidad para los transeúntes y actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h desde el oeste en las primeras horas. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 38 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que la temperatura se mantenga en niveles bajos, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

A lo largo de la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. Las nubes continuarán cubriendo el cielo, y las probabilidades de tormenta se mantendrán en un 95% durante las horas críticas del día. Las lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas eléctricas podrían ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Baiona se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.