El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de febrero

El día de hoy, 6 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se mantengan durante gran parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados durante la mayor parte del día, con mínimas que podrían descender a 7 grados en las horas más frías de la tarde y la noche. La sensación térmica será ligeramente más baja, oscilando entre 4 y 8 grados, lo que sugiere que la percepción del frío será más intensa debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h en momentos de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Es recomendable que los residentes se abriguen adecuadamente si planean salir.

A lo largo del día, se espera que las nubes se mantengan densas, con intervalos nubosos que podrían dar paso a momentos de ligera mejora, pero en general, el cielo permanecerá cubierto. Las tormentas podrían ser más intensas en ciertos momentos, especialmente en las horas centrales del día, por lo que se aconseja precaución al conducir y estar atentos a posibles avisos meteorológicos.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Las temperaturas serán frescas y el viento podría intensificar la sensación de frío. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-05T21:03:13.