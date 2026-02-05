El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

Hoy, 5 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se prolongarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . A primera hora, se espera una temperatura de 13 grados, que podría descender ligeramente a lo largo del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, rondando el 90% en la mayoría de las horas. Esto generará un ambiente húmedo y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 75 km/h en las horas más intensas. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones adversas, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con intervalos nubosos que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero la tendencia general será hacia un ambiente gris y lluvioso. Las tormentas, aunque no se prevén de gran intensidad, podrían ser acompañadas de descargas eléctricas, especialmente en las horas centrales del día.

La tarde traerá consigo un ligero descenso en las temperaturas, con valores que podrían caer a 12 grados. La combinación de la lluvia y el viento hará que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja a los residentes que se vistan adecuadamente y eviten actividades al aire libre innecesarias.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y viento fuerte. Es un buen momento para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de baja intensidad.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se extenderán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

