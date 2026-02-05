El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

Hoy, 5 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se extenderán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 15 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94% en algunos momentos del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 66 km/h en las horas más intensas. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Es aconsejable tener precaución al desplazarse y evitar zonas expuestas a posibles caídas de ramas o estructuras débiles.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con intervalos de sol que podrían aparecer brevemente, pero sin que esto signifique un alivio significativo en las condiciones de lluvia. La tarde se presentará con cielos muy nubosos, y las tormentas podrían intensificarse, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:54.

La situación meteorológica de hoy es un recordatorio de la inestabilidad típica de esta época del año en la región. Los ciudadanos de Vilagarcía de Arousa deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad. Con un tiempo tan variable, es recomendable llevar paraguas y ropa impermeable si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de 7 a 1 de la tarde.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de baja intensidad.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se prolongarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.