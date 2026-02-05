El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos clave, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , con un leve descenso hacia la tarde. En la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados, mientras que por la tarde podría llegar a los 13 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 82% hacia la noche.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 90 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que en general se mantenga entre 15 y 40 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, peligrosas, especialmente para actividades al aire libre.

La precipitación acumulada durante el día podría ser significativa, con valores que oscilan entre 0.1 y 8 mm, dependiendo de la intensidad de las tormentas. Las horas más críticas para la lluvia se anticipan entre las 2 y las 3 de la tarde, cuando se prevé que caigan hasta 7 mm en un corto periodo de tiempo. Esto podría causar encharcamientos y complicaciones en el tráfico, por lo que se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 90% de posibilidad de que se produzcan en los intervalos de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y considerar la posibilidad de resguardarse en interiores durante los momentos más intensos de la tormenta.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo inestable, con tormentas y lluvias que podrían afectar las actividades diarias. Se aconseja a la población que se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas centrales.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Redondela se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten chubascos intermitentes.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 75% en las primeras horas y que se incrementará hasta un 95% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se espera la mayor actividad tormentosa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.