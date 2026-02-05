El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

Hoy, 5 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo del día, se espera que la precipitación sea variable, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vila de Cruces experimenten al menos algunas lluvias. Las tormentas también son una posibilidad significativa, con un 70% de probabilidad en la mañana y un 90% en la tarde, lo que sugiere que las condiciones podrían volverse más severas a medida que avance el día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, puede generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 79 km/h en las horas más intensas. Esto no solo aumentará la sensación de frío, sino que también podría causar problemas en la movilidad y la seguridad, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser impredecibles.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas podrían mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, y se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría dar lugar a más lluvias intermitentes.

En resumen, el día en Vila de Cruces se presenta como uno de inestabilidad climática, con lluvias, tormentas y vientos fuertes. Es aconsejable que los residentes se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones intermitentes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos del día, lo que indica que las lluvias serán casi inevitables.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de tormenta que se intensificarán conforme avance el día. La temperatura oscilará entre los 8 y 11 grados , lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.