El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Vigo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 12 grados, aumentando ligeramente a 14 grados durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 90% en algunos momentos del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, típico de la temporada invernal en la región.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 80 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad meteorológica. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en zonas costeras y áreas expuestas.

A lo largo del día, la nubosidad será persistente, con momentos de mayor nubosidad que podrían dar lugar a tormentas aisladas. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en las horas de la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles interrupciones en el tráfico y actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones. La combinación de viento, lluvia y baja visibilidad podría hacer que las condiciones de conducción sean difíciles.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que la lluvia continúe, aunque con menor intensidad hacia la noche. La jornada finalizará con cielos cubiertos y temperaturas alrededor de los 11 grados, manteniendo la sensación de frío y humedad en la ciudad. En resumen, un día típico de invierno en Vigo, donde la lluvia y el viento marcarán la pauta.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de febrero de 2026, Cangas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se extenderán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque en cantidades moderadas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones moderadas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.