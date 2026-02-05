El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando tormentas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de tormenta es notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas severas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que, aunque no es extremo, puede resultar incómodo debido a la humedad y la lluvia. La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Esto, combinado con las temperaturas frescas, generará una sensación de frío que podría ser más intensa durante las tormentas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se acumulen entre 1 y 4 mm a lo largo del día, con los momentos más intensos de lluvia concentrados en las primeras horas y nuevamente por la tarde. La lluvia será escasa en algunos periodos, pero las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento que alcanzarán hasta 75 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, lo que podría generar condiciones de mal tiempo en la región.

Los intervalos nubosos también se alternarán con momentos de cielo cubierto, lo que dificultará la visibilidad y podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes de Valga que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, con una disminución en la intensidad de las tormentas, aunque las nubes permanecerán presentes. La noche traerá consigo un cielo mayormente cubierto, pero con una probabilidad de lluvia que se mantendrá en niveles bajos.

En resumen, el día de hoy en Valga se caracterizará por un tiempo inestable, con tormentas y precipitaciones significativas. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad ante las condiciones adversas.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se extenderán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de 7 a 1 de la tarde.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar la visibilidad y la comodidad de los transeúntes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.