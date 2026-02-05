El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

Hoy, 5 de febrero de 2026, Tui se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque en cantidades variables.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 11 grados, aumentando ligeramente a 12 y 13 grados durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 80 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede provocar condiciones peligrosas, especialmente en áreas expuestas. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse y evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el mal tiempo.

A lo largo del día, se anticipan intervalos nubosos con lluvias escasas, pero las tormentas continuarán siendo una posibilidad real. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 95% en varios periodos, lo que sugiere que es prudente estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones adecuadas.

En resumen, el día de hoy en Tui se presenta como un día de tormentas y lluvias, con temperaturas frescas y un viento fuerte que puede complicar las actividades cotidianas. Se recomienda a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que evite salir sin la debida preparación. La situación meteorológica podría cambiar rápidamente, por lo que es fundamental estar atentos a las actualizaciones.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipa un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones que alcanzarán hasta 6 mm en total. La probabilidad de lluvia es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la presencia de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a lluvias intensas.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.