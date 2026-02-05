El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas del día, se registrarán temperaturas alrededor de 12 grados, que descenderán ligeramente a medida que avance la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 76% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 75 km/h, con dirección predominante del suroeste. Estas ráfagas podrían causar incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad, especialmente durante las tormentas. Los vientos más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La probabilidad de tormenta es notablemente alta, con un 95% de posibilidad en los periodos de la tarde y la noche. Esto implica que los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y tomar las precauciones necesarias, especialmente si planean actividades al aire libre. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvias intensas, aunque se espera que la cantidad total de precipitación no sea excesiva, con acumulados que podrían llegar a 9 mm en las horas más críticas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de tormentas. La visibilidad podría verse reducida, y se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras. En resumen, el día en Tomiño se presenta como un día de clima inestable, con tormentas y lluvias que marcarán la pauta, por lo que es fundamental estar preparados y mantenerse informados sobre las condiciones cambiantes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza hasta el 80% en las primeras horas y que se incrementa a un 95% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, cuando se espera la mayor intensidad de las tormentas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de tormenta se intensifiquen en varios periodos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Tui se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque en cantidades variables.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.