El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 75% en las primeras horas y que se incrementará hasta un 95% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se espera la mayor actividad tormentosa.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, rondando el 99% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80% en la mayoría de los periodos. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren entre 2 y 6 mm a lo largo del día, con un pico de 6 mm en las horas de mayor actividad tormentosa. Las lluvias serán intermitentes, y aunque no se prevén acumulaciones significativas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 94 km/h en las horas más intensas de la tormenta. Esto podría causar molestias y, en algunos casos, afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se aconseja precaución al conducir y evitar actividades al aire libre que puedan verse comprometidas por el viento fuerte.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las tormentas pueden disminuir un poco en intensidad, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta. Los intervalos nubosos continuarán, y es posible que se presenten lluvias ligeras hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:54. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con tormentas y lluvias que demandarán atención y precaución por parte de los residentes de Soutomaior.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta un 95% en algunos periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Redondela se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten chubascos intermitentes.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos clave, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.