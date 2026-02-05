El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de tormenta que se intensificarán conforme avance el día. La temperatura oscilará entre los 8 y 11 grados , lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

La precipitación acumulada se prevé que alcance hasta 6 litros por metro cuadrado, con picos de hasta 12 litros en las horas centrales del día. Esto indica que los habitantes de Silleda deben estar preparados para lluvias intensas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormentas se eleva al 90%. Las lluvias serán acompañadas de vientos fuertes, con rachas que podrían alcanzar hasta 87 km/h, provenientes del suroeste, lo que podría causar molestias y complicaciones en la movilidad.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, pero con la llegada de la lluvia y el viento, la sensación térmica podría descender a niveles de 4 o 5 grados. Esto sugiere que es recomendable vestirse en capas y llevar ropa impermeable si se planea salir. La tarde será especialmente complicada, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que refuerza la necesidad de estar atentos a las alertas meteorológicas. Las condiciones de visibilidad también se verán afectadas, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, Silleda experimentará un día marcado por la inestabilidad climática, con lluvias intensas y tormentas que podrían generar inconvenientes. Es fundamental que los ciudadanos tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar en este día de condiciones meteorológicas adversas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos del día, lo que indica que las lluvias serán casi inevitables.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

