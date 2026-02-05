El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 14 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas, mientras que las máximas se alcanzarán durante la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en la mayor parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 80 km/h en las horas más intensas de la tormenta. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en zonas costeras, donde se recomienda precaución a los navegantes y a quienes planeen actividades al aire libre. La velocidad del viento variará a lo largo del día, siendo más fuerte durante la mañana y disminuyendo ligeramente por la tarde.

A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 95%. Las condiciones meteorológicas sugieren que es un buen día para permanecer en interiores, disfrutando de actividades en casa o visitando lugares cubiertos.

La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras. La combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones desafiantes, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y viento fuerte. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y de los demás.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos del día.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones se mantengan así durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias en diferentes momentos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.