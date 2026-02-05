El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con un predominio de cielos cubiertos y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy húmedo, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y ligeramente más cálidas hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará desde el sur-suroeste con rachas que alcanzarán hasta los 75 km/h en su punto máximo. Este viento, además de generar un ambiente fresco, podría intensificar la percepción de frío, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se anticipan lluvias intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a los 8 mm en las horas más activas de la tormenta. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevén episodios de mayor intensidad, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, así como entre las 19:00 y la 01:00. Es recomendable que los residentes tomen precauciones al salir, ya que las condiciones podrían volverse peligrosas debido a la combinación de lluvia y viento fuerte.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, la tendencia será hacia un tiempo gris y lluvioso. Las tormentas eléctricas son también una posibilidad, con una probabilidad del 95% de que se produzcan durante las horas de mayor actividad.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar alternativas en interiores, ya que las condiciones climáticas no serán favorables. La combinación de viento fuerte, lluvias y tormentas podría generar situaciones complicadas, especialmente en zonas rurales y caminos menos transitados.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un viento que podría complicar aún más la situación. Mantenerse informado y preparado será clave para afrontar las condiciones del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de tormenta que se intensificarán conforme avance el día. La temperatura oscilará entre los 10 y 14 grados , lo que puede generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.