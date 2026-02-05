El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

Hoy, 5 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , con un leve descenso a medida que avance la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se espera que la cantidad acumulada sea significativa, con valores que podrían llegar hasta los 8 mm en algunos periodos. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en las horas centrales del día. La lluvia escasa también se prevé en algunos intervalos, pero no se descartan tormentas más fuertes que podrían generar acumulaciones de agua en las calles.

El viento será otro factor a tener en cuenta, soplando desde el sur y el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 71 km/h. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden ser peligrosas, especialmente para vehículos ligeros y en zonas arboladas.

La probabilidad de tormenta es alta, con valores que rondan el 85% a lo largo del día. Esto implica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones adecuadas. Las tormentas pueden venir acompañadas de descargas eléctricas, lo que añade un riesgo adicional.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque las nubes permanecerán presentes. La temperatura descenderá a unos 10 grados hacia la noche, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío. En resumen, se aconseja a los residentes de Salceda de Caselas que se mantengan informados y preparados para un día de inclemencias meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la presencia de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a lluvias intensas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con un predominio de cielos cubiertos y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy húmedo, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Tui se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque en cantidades variables.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.