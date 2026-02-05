El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de baja intensidad.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . En las primeras horas del día, la temperatura se situará en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 11 grados hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% en las horas más críticas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 72 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de incomodidad, especialmente durante las horas de mayor actividad. Las velocidades del viento oscilarán entre 25 y 34 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre y generar condiciones de inestabilidad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando hasta un 95% en la tarde y la noche. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Sin embargo, la mayor parte de la precipitación se concentrará en las primeras horas de la mañana y en la tarde, con intervalos de calma que podrían ofrecer breves respiros.

En resumen, Ribadumia enfrentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas para mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones climáticas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se prolongarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.