El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

Hoy, 5 de febrero de 2026, Redondela se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten chubascos intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando un máximo de 14 grados en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará con fuerza desde el suroeste, alcanzando rachas de hasta 94 km/h en su punto máximo. Este viento, combinado con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 78-99%, creará un ambiente fresco y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas de la mañana, con valores que rondan el 99%. Esto, junto con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

En cuanto a la actividad tormentosa, se espera que la probabilidad de tormentas sea alta, con un 75% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 95% en la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de lluvias intensas en momentos puntuales.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. Es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento fuerte que podría complicar aún más la situación. Mantenerse informado y preparado será clave para afrontar las condiciones meteorológicas de hoy.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta un 95% en algunos periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 75% en las primeras horas y que se incrementará hasta un 95% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se espera la mayor actividad tormentosa.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos clave, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.