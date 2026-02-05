El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más intensas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar los 14 grados. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el suroeste con rachas que alcanzarán hasta 65 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento fuerte podría generar una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 80% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación de frío sea notable, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 90% en los intervalos de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas en algunos momentos. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las áreas más cercanas a la costa.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte del suroeste. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones se mantengan así durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas, especialmente en los periodos de mayor actividad, que se prevén entre la 1:00 y las 7:00, así como entre la 1:00 y las 9:00 de la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en estos intervalos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.