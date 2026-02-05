El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Hoy, 5 de febrero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar la visibilidad y la comodidad de los transeúntes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 13 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados durante la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas podrían descender nuevamente, especialmente hacia la tarde y la noche, cuando se prevé que se sitúen en torno a los 10 grados.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70% en la mayoría de los periodos. Esto contribuirá a una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.
En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente durante la mañana y la tarde. La velocidad del viento alcanzará hasta 74 km/h, con dirección predominante del suroeste. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen en bicicleta o a pie. Las rachas más fuertes se esperan entre las 10:00 y las 12:00, por lo que se recomienda precaución en actividades al aire libre.
La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% en los periodos más críticos del día. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones meteorológicas. Los intervalos nubosos continuarán a lo largo de la jornada, con momentos de mayor nubosidad que podrían traer consigo lluvias más intensas.
En resumen, Pontecesures vivirá un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente al salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
El tiempo en otros municipios
Hoy, 5 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de 7 a 1 de la tarde.
El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en el periodo más lluvioso.
El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando tormentas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de tormenta es notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas severas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.
