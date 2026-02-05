El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

Hoy, 5 de febrero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar la visibilidad y la comodidad de los transeúntes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 13 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados durante la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas podrían descender nuevamente, especialmente hacia la tarde y la noche, cuando se prevé que se sitúen en torno a los 10 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70% en la mayoría de los periodos. Esto contribuirá a una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente durante la mañana y la tarde. La velocidad del viento alcanzará hasta 74 km/h, con dirección predominante del suroeste. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen en bicicleta o a pie. Las rachas más fuertes se esperan entre las 10:00 y las 12:00, por lo que se recomienda precaución en actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% en los periodos más críticos del día. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones meteorológicas. Los intervalos nubosos continuarán a lo largo de la jornada, con momentos de mayor nubosidad que podrían traer consigo lluvias más intensas.

En resumen, Pontecesures vivirá un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente al salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de 7 a 1 de la tarde.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en el periodo más lluvioso.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando tormentas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de tormenta es notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas severas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.