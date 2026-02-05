El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de tormenta que se intensificarán conforme avance el día. La temperatura oscilará entre los 10 y 14 grados , lo que puede generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas.

Las precipitaciones serán significativas, con un total estimado de 7 mm a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos más críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Ponteareas experimenten chubascos intensos. En particular, se espera que las tormentas sean más frecuentes entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00, momentos en los que la actividad eléctrica podría ser notable.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta los 69 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, lo que podría contribuir a la sensación de frío y a la inestabilidad del tiempo.

A medida que avance el día, las condiciones de cielo cubierto persistirán, con intervalos de nubosidad que permitirán breves momentos de calma, aunque estos serán interrumpidos por la llegada de nuevas tormentas. La tarde se presentará con un ambiente muy nuboso, y aunque las temperaturas no variarán drásticamente, la combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más baja.

Es recomendable que los residentes de Ponteareas tomen precauciones ante la posibilidad de inundaciones locales y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas propensas a estas condiciones. Además, se aconseja evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad climática y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente. La jornada de hoy será un claro recordatorio de la fuerza de la naturaleza y la importancia de estar preparados ante condiciones adversas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de febrero de 2026, Mondariz se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para lluvias significativas.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con un predominio de cielos cubiertos y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy húmedo, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.