El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento del suroeste, que soplará con rachas de hasta 51 km/h, contribuirá a que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros. Se espera que el viento mantenga su intensidad, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían variar, pero se estima que se registren entre 4 y 6 mm a lo largo del día. Las tormentas serán un fenómeno recurrente, con un 95% de probabilidad de que se produzcan en las horas centrales del día, lo que podría dar lugar a episodios de lluvia intensa en cortos periodos de tiempo.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo elevada, alcanzando valores cercanos al 99%, lo que mantendrá el ambiente fresco y húmedo. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, con la posibilidad de que las tormentas se reanuden en la noche.

Es importante que los habitantes de Ponte Caldelas tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa. Se recomienda el uso de ropa adecuada para el frío y la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada se cerrará con un ocaso a las 18:53, marcando el final de un día marcado por la inestabilidad climática y la presencia de tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta un 95% en algunos periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 75% en las primeras horas y que se incrementará hasta un 95% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se espera la mayor actividad tormentosa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.