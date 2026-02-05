El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas, especialmente en los periodos de mayor actividad, que se prevén entre la 1:00 y las 7:00, así como entre la 1:00 y las 9:00 de la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en estos intervalos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 13 grados . En las primeras horas del día, se registrarán temperaturas de alrededor de 11 grados, aumentando ligeramente a 13 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 65 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Se prevé que la velocidad del viento varíe a lo largo del día, con ráfagas más fuertes en la mañana y la tarde. Esto podría causar algunas molestias y, en caso de que se intensifiquen las tormentas, se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con intervalos de nubosidad y posibles lluvias intermitentes. La probabilidad de tormentas se sitúa en un 90% en la tarde, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

En resumen, hoy en Poio se anticipa un día mayormente cubierto, con tormentas y lluvias, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones se mantengan así durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más intensas.

