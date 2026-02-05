El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta un 95% en algunos periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche. A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, lo que puede resultar en un ambiente frío y húmedo, especialmente con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 90%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Las precipitaciones serán un factor clave en la jornada, con acumulados que podrían alcanzar hasta 11 litros por metro cuadrado en los periodos más intensos de tormenta. La lluvia será escasa en algunos momentos, pero se espera que en otros, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas, las lluvias sean más intensas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante todo el día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con rachas que podrían alcanzar hasta 68 km/h, predominando de dirección suroeste. Esto puede generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda tener precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden ser peligrosas, especialmente en combinación con la lluvia.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con momentos de tormenta y lluvia escasa. La visibilidad podría verse afectada en los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que extremen las precauciones. En resumen, el día en Pazos de Borbén se presenta como un día de tormentas y lluvias, con temperaturas frescas y un viento notable, lo que sugiere que es mejor permanecer en interiores y evitar actividades al aire libre si es posible.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 5 de febrero de 2026, Mondariz se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para lluvias significativas.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Redondela se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten chubascos intermitentes.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 75% en las primeras horas y que se incrementará hasta un 95% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se espera la mayor actividad tormentosa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.