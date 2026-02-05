El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza hasta el 80% en las primeras horas y que se incrementa a un 95% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, cuando se espera la mayor intensidad de las tormentas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 9 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la presencia del viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y puede hacer que las lluvias se sientan más intensas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la cantidad de lluvia acumulada durante el día será variable, con registros que podrían llegar hasta los 8 mm en las horas más críticas. Las lluvias comenzarán de manera ligera en la mañana, aumentando su intensidad a medida que avance el día. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 84 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar condiciones peligrosas, especialmente para quienes se encuentren en la costa o en áreas abiertas. La velocidad del viento será más intensa durante la tarde, lo que podría causar problemas de visibilidad y seguridad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas no mostrarán una mejora significativa. El cielo permanecerá cubierto y las probabilidades de tormenta seguirán siendo altas. Se aconseja a la población que permanezca atenta a los avisos meteorológicos y que evite actividades al aire libre innecesarias. La jornada de hoy en Oia será un claro recordatorio de la fuerza de la naturaleza, y es fundamental actuar con precaución ante las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Baiona se verá afectada por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la presencia de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la nubosidad sea intensa, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de tormenta se intensifiquen en varios periodos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.