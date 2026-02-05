El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de tormenta se intensifiquen en varios periodos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 10 grados hacia el final del día. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que se mantendrá en torno al 90-100%, contribuirá a una sensación de frío, especialmente durante los momentos de lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta 83 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. Los vientos serán más fuertes durante la mañana y la tarde, lo que podría causar algunas molestias y afectar actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan el 99% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que avance el día, la humedad podría disminuir ligeramente, pero seguirá siendo un factor relevante en la percepción del tiempo.

Es importante destacar que, debido a la alta probabilidad de tormentas, se recomienda a los residentes de O Rosal que tomen precauciones. Evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad climática y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas es fundamental. Además, se aconseja tener cuidado con posibles inundaciones en áreas propensas, dado el volumen de precipitación esperado.

En resumen, el día de hoy en O Rosal se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias, temperaturas frescas y vientos fuertes. Mantenerse informado y preparado será clave para afrontar las condiciones meteorológicas de este día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la presencia de tormentas que traerán consigo lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con tormentas que podrían intensificarse en ciertos momentos, especialmente durante la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos clave del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza hasta el 80% en las primeras horas y que se incrementa a un 95% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, cuando se espera la mayor intensidad de las tormentas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.