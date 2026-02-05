El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la presencia de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a lluvias intensas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en la mañana y se mantendrá por encima del 80% durante el día, contribuirá a una sensación de frío y malestar.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 71 km/h en las horas más intensas de la tormenta. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar situaciones de riesgo, especialmente en áreas expuestas y en la circulación de vehículos.

A medida que avance el día, las tormentas continuarán siendo una constante, con intervalos de lluvia escasa en algunos momentos, pero con la posibilidad de que se intensifiquen nuevamente. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, alcanzando hasta el 90% en los periodos de la tarde, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas severas.

Es recomendable que los residentes de O Porriño tomen precauciones, evitando actividades al aire libre y asegurándose de que sus propiedades estén protegidas contra posibles inundaciones. La situación meteorológica podría afectar el tráfico y las actividades cotidianas, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones de los servicios meteorológicos y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

En resumen, el día de hoy en O Porriño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias intensas, temperaturas frescas y vientos fuertes. La población debe estar alerta y preparada para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.