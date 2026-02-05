El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de 07:00 a 13:00. Las lluvias, aunque no serán intensas, se registrarán en intervalos, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm en total durante el día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 11 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 80 km/h en los momentos más fuertes, especialmente entre las 05:00 y las 11:00. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas costeras y al aire libre. Las velocidades del viento oscilarán entre 30 y 61 km/h, lo que podría complicar las actividades al exterior.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos nubosos que podrían dar paso a momentos de lluvia más intensa, especialmente en la tarde. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 95% durante los periodos críticos, lo que sugiere que los habitantes de O Grove deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente en actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta situación persista durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican una probabilidad de precipitación del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias en diferentes momentos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.