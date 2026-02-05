El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Grove según los datos de la AEMET
El día de hoy, 5 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de 07:00 a 13:00. Las lluvias, aunque no serán intensas, se registrarán en intervalos, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm en total durante el día.
La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 11 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 80 km/h en los momentos más fuertes, especialmente entre las 05:00 y las 11:00. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas costeras y al aire libre. Las velocidades del viento oscilarán entre 30 y 61 km/h, lo que podría complicar las actividades al exterior.
A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos nubosos que podrían dar paso a momentos de lluvia más intensa, especialmente en la tarde. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 95% durante los periodos críticos, lo que sugiere que los habitantes de O Grove deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.
En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente en actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.
El día de hoy, 5 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta situación persista durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican una probabilidad de precipitación del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.
El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias en diferentes momentos.
