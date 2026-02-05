El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones moderadas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 11 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% al 95%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 80 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con rachas de 18 km/h en la mañana y aumentando gradualmente, alcanzando picos de hasta 56 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas.

La combinación de tormentas y viento fuerte podría causar algunas interrupciones en actividades al aire libre, por lo que se recomienda a los residentes de Nigrán que tomen precauciones. Las condiciones climáticas también podrían afectar el tráfico, especialmente en carreteras expuestas a la lluvia y el viento.

A medida que avance la tarde, se espera que las tormentas continúen, aunque con una ligera disminución en la intensidad de las precipitaciones hacia la noche. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 90% de posibilidad de que se produzcan en los intervalos de la tarde y la noche.

En resumen, el día de hoy en Nigrán estará marcado por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, tormentas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que evite actividades al aire libre innecesarias durante las horas de mayor inclemencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.