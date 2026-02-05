El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones moderadas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente inestables.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán hacia la tarde y la noche, mientras que las máximas se alcanzarán durante las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 68 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la intensidad de las tormentas disminuya, aunque las condiciones seguirán siendo inestables. Hacia la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 90% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de la tarde. Esto podría dar lugar a chubascos intermitentes, que podrían ser más intensos en algunos momentos.

La humedad relativa, que se mantendrá elevada, contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los intervalos nubosos continuarán a lo largo de la tarde y la noche, con una ligera mejora en las condiciones hacia el final del día, aunque las lluvias podrían persistir en menor medida.

En resumen, los residentes de Mos deben prepararse para un día de clima inestable, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se aconseja mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones adecuadas para garantizar la seguridad personal y la de los demás.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.