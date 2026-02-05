El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y ligeramente más cálidas hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente durante los momentos de lluvia.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 32 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Moraña que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad. Las ráfagas de viento también podrían ser más intensas durante las tormentas, lo que podría causar algunas molestias.

En cuanto a las tormentas, se espera que sean más frecuentes en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 95% en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes.

A lo largo del día, se registrarán acumulaciones de lluvia que podrían alcanzar hasta 3 mm, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa. Es recomendable que los conductores y peatones tomen precauciones al desplazarse, ya que las calles podrían volverse resbaladizas debido a la lluvia.

En resumen, el día de hoy en Moraña se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos moderados. Se aconseja a la población que permanezca atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se extenderán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en el periodo más lluvioso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.