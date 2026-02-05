El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

Hoy, 5 de febrero de 2026, Mondariz se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para lluvias significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, lo que puede resultar incómodo debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90%. Esta combinación de frío y humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 71 km/h, provenientes del suroeste. Esta fuerza del viento, combinada con las tormentas, puede generar condiciones peligrosas, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Es aconsejable evitar actividades que requieran estar en espacios abiertos y tomar precauciones si se debe salir.

A lo largo del día, las tormentas se presentarán de manera intermitente, con momentos de lluvia escasa y otros de mayor intensidad. En particular, se prevé que las tormentas sean más intensas entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de tormenta que alcanza hasta el 95% en esos periodos. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para condiciones cambiantes.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las condiciones de la carretera.

En resumen, Mondariz enfrentará un día complicado en términos meteorológicos, con cielos cubiertos, tormentas, lluvias y vientos fuertes. Es fundamental que la población tome las medidas necesarias para mantenerse a salvo y cómoda durante este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.