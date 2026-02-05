El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80%. Esta alta humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 85 km/h en las horas más intensas de la mañana. Se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 20 y 54 km/h a lo largo del día, lo que podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en zonas costeras. Los residentes deben estar preparados para posibles ráfagas fuertes que podrían afectar actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias continuarán, aunque se espera que sean más escasas en comparación con la mañana. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 11 grados .

Es importante que los habitantes de Moaña tomen precauciones, especialmente aquellos que planean salir. Las condiciones de visibilidad pueden verse afectadas por la lluvia y el viento, y se recomienda evitar actividades al aire libre que puedan verse comprometidas por el mal tiempo. Además, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Moaña se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y vientos fuertes. La población debe estar alerta y preparada para las inclemencias del tiempo.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos del día.

Hoy, 5 de febrero de 2026, Cangas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se extenderán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque en cantidades moderadas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Vigo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.