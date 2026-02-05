El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde y llegando a un mínimo de 10 grados por la noche. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que rondará entre el 77% y el 99%, generará una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la noche.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 69 km/h en los momentos más intensos. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a la sensación de frío y a la inestabilidad del tiempo. Las rachas más fuertes se esperan en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar condiciones adversas para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 95% de posibilidad en los periodos de mayor actividad. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se recomienda a los residentes de Meis que tomen precauciones y eviten desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La tarde podría traer algunos intervalos de nubosidad, pero la tendencia general será hacia un tiempo inestable. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de baja intensidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.