El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias en diferentes momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y ligeramente más cálidas hacia la tarde. A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos periodos, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 76 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, siendo más intensas en las horas de la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 95% de posibilidad en los intervalos de la tarde. Esto sugiere que los residentes de Meaño deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intensas en momentos puntuales, por lo que es aconsejable tener precaución al conducir y evitar áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. La temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo para la época del año. En resumen, el día de hoy en Meaño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte, lo que requerirá que los habitantes se mantengan informados y preparados para cualquier eventualidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de baja intensidad.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.