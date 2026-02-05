El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones se mantengan así durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , con un promedio de 12 grados. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 100 km/h en los momentos más intensos. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 23 km/h y aumentando a medida que avanza la jornada, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la formación de tormentas. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que se encuentren en áreas expuestas o en actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% a 95% en diferentes periodos del día. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se aconseja a los conductores y peatones que estén atentos a las condiciones cambiantes y que eviten salir si no es necesario.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas podrían mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, y se espera que el ambiente se mantenga fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:54, marcando el final de un día que, aunque inestable, también puede ofrecer momentos de belleza natural, especialmente si se logran ver algunos claros en el cielo al atardecer.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con altas probabilidades de lluvia y tormentas. Se recomienda a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas, especialmente en los periodos de mayor actividad, que se prevén entre la 1:00 y las 7:00, así como entre la 1:00 y las 9:00 de la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% en estos intervalos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más intensas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos clave, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.