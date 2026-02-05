El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos del día, lo que indica que las lluvias serán casi inevitables.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 10 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 9 grados, que descenderán a 7 grados hacia la tarde y noche. La sensación térmica será aún más baja, alcanzando valores de hasta 3 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la acumulación de agua alcance hasta 2 litros por metro cuadrado en las primeras horas, aumentando a 10 litros en el periodo de la mañana. Esto podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles, por lo que se aconseja precaución al conducir y caminar. Las lluvias continuarán intermitentemente durante el día, con una ligera disminución en la intensidad hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento del suroeste, alcanzando velocidades de hasta 56 km/h en los momentos más intensos. Esto, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Se recomienda asegurar objetos en el exterior que puedan ser arrastrados por el viento.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 90% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día. Esto podría incluir tormentas eléctricas, por lo que es aconsejable mantenerse informado sobre las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que avance la tarde, las condiciones climáticas seguirán siendo adversas, con cielos cubiertos y lluvias persistentes. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en áreas rurales y carreteras. Se espera que el día finalice con cielos igualmente cubiertos y temperaturas que rondarán los 7 grados, manteniendo la sensación de frío. En resumen, se recomienda a los habitantes de Lalín prepararse para un día de lluvia y viento, con precauciones adicionales ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.