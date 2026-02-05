El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta situación persista durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican una probabilidad de precipitación del 100% en varios intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará hasta un 99% en algunos momentos, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 78 km/h. Estas condiciones de viento, junto con la posibilidad de tormentas, podrían generar un ambiente inestable, especialmente durante las horas de mayor actividad meteorológica, que se prevén entre la 1 y las 7 de la tarde. Los ciudadanos deben tener precaución, especialmente en áreas expuestas y al aire libre.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad en los intervalos de la tarde. Esto significa que, además de las lluvias, podrían producirse descargas eléctricas y vientos fuertes, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico. Es aconsejable que los residentes eviten desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad.

A medida que avance la tarde, se espera que la intensidad de las lluvias disminuya, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las condiciones mejorarán ligeramente hacia la noche, pero las temperaturas seguirán siendo frescas, rondando los 11 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:54, marcando el final de un día marcado por la inestabilidad meteorológica.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día nublado y fresco, con altas probabilidades de lluvia y tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.