El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de febrero

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la presencia de tormentas que traerán consigo lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con tormentas que podrían intensificarse en ciertos momentos, especialmente durante la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos clave del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en varios momentos del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h en rachas máximas. Este viento podría contribuir a la sensación de inclemencia, especialmente durante las tormentas. La combinación de viento fuerte y lluvias puede generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 80% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 95% en la tarde y noche. Esto indica que las tormentas podrían ser intensas, aunque las lluvias acumuladas no se prevén excesivas, con un total estimado de entre 0.1 y 8 mm a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier aviso meteorológico que pueda surgir, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La tarde podría traer un leve respiro en la intensidad de las tormentas, pero la inestabilidad atmosférica persistirá. Los ciudadanos de A Guarda deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de que las tormentas generen interrupciones en actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza hasta el 80% en las primeras horas y que se incrementa a un 95% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, cuando se espera la mayor intensidad de las tormentas.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de tormenta se intensifiquen en varios periodos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

El día de hoy, 5 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se intensifiquen en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-04T20:52:13.